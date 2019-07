Приставки Xbox раздают по подписке меньше чем за тысячу рублей

Весной этого года стартовала программа Forward, позволяющая пользоваться приставками Xbox One S и Xbox One X за ежемесячную плату. Сейчас действует специальная акция: пользователи, зарегистрировавшиеся до 10 июля, смогут получить Xbox One S меньше чем за тысячу рублей в месяц и бесплатно вернуть её после двух лет использования.