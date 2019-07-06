Приставки Xbox раздают по подписке меньше чем за тысячу рублей

Стоимость подписки составит 990 рублей. Для Xbox One X — 2190 рублей. В этот платёж включена также подписка Xbox Live Gold, которая открывает доступ к мультиплееру, ежемесячным бесплатным играм и скидкам до 75% на платные игры. На Xbox One S, например, доступны такие тайтлы: Metro Exodus, Mortal Kombat 11, серия Assassin's Creed.

Вернуть её можно будет в любой момент в течение двух лет. Xbox One X — в течение года. Раньше за возврат приставок нужно было внести небольшую плату. При желании пользователь всё-так же может выкупить приставку.

Реализует программу компания Forward Leasing. Подписку можно оформить на платформе Подпишись.рф.