Приз за "самый скучный анонс" достается Mortal Kombat 12: выход в этом году

"Впереди еще много интересного, включая долгожданные Mortal Kombat 12 и Suicide Squad: Kill the Justice League, игры, которые выйдут в этом году", - сказал он во время созвона.

Последняя игра серии, Mortal Kombat 11, была выпущена в 2019 году, продолжение сюжета в виде DLC под названием Aftermath вышло в следующем году.

Предполагалось, что следующей игрой NetherRealm станет третья часть серии Injustice - файтинга про супергероев DC. Однако в прошлом году журналист Джефф Грабб заявил, что NetherRealm отдала предпочтение Mortal Kombat 12 из-за неопределенности своего будущего с материнской компанией WB Games.