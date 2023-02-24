Приз за "самый скучный анонс" достается Mortal Kombat 12: выход в этом году

Приз за "самый скучный анонс" достается Mortal Kombat 12: выход в этом годуЖдем и надеемся
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время созвона с инвесторами видимо немного забылся и заявил, что в этом году, помимо игры Suicide Squad: Kill the Justice League, выйдет еще и Mortal Kombat 12. Да, не на такой анонс все рассчитывали.
Фото: WarnerBros
"Впереди еще много интересного, включая долгожданные Mortal Kombat 12 и Suicide Squad: Kill the Justice League, игры, которые выйдут в этом году", - сказал он во время созвона.
Последняя игра серии, Mortal Kombat 11, была выпущена в 2019 году, продолжение сюжета в виде DLC под названием Aftermath вышло в следующем году.
Предполагалось, что следующей игрой NetherRealm станет третья часть серии Injustice - файтинга про супергероев DC. Однако в прошлом году журналист Джефф Грабб заявил, что NetherRealm отдала предпочтение Mortal Kombat 12 из-за неопределенности своего будущего с материнской компанией WB Games.