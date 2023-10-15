Проблемы из-за функции новых видеокарт AMD добрались и до Call of Duty

В ответ на это AMD рекомендовала игрокам не использовать Anti-Lag+ в Counter-Strike 2 до тех пор, пока не будет найдено решение. Аналогичные проблемы были зафиксированы в таких играх, как Call of Duty MW2.

Геймеры задаются вопросом, почему технология NVIDIA Reflex не сталкивается с подобными проблемами. В отличие от Anti-Lag, Reflex не реализована на уровне драйвера, а добавляется разработчиками игр индивидуально. Это различие в реализации может объяснить, почему Reflex не подвержена проблемам, наблюдаемым при использовании AMD Anti-Lag+.

На данный момент геймерам рекомендуется с осторожностью использовать Anti-Lag+ в сетевых играх. К счастью, Anti-Lag+ работает на графических процессорах серии Radeon RX 7000, что избавляет пользователей более старого оборудования от подобных проблем.