Процессор с мощной встроенной графикой или бюджетная игровая видеокарта? Тест Ryzen 7 5700G против GTX 1050 Ti

Процессор с мощной встроенной графикой или бюджетная игровая видеокарта? Тест Ryzen 7 5700G против GTX 1050 TiСравнили производительность на YouTube-канале Benchmark
На канале Benchmark сравнили быстродействие двух разновидностей комплектующих. Это видеокарта GTX 1050 Ti и процессор Ryzen 7 5700G со встройкой Vega 8. Разновидности сборки запускались в восьми проектах (Assassin's Creed Valhalla, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3, Rainbow Six Siege, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Hitman 3, Grand Theft Auto V) в разрешении 1080p.
В Assassin's Creed Valhalla на низких настройках средняя производительность с GTX 1050 Ti составила 46 к/с, с Ryzen 7 5700G - 37 к/с.
Shadow of the Tomb Raider идёт с 62 к/с (1050 Ti) и 43 к/с (Ryzen 7 5700G). Запускалась игра с включенным сглаживанием в 1080p с низким пресетом.
The Witcher 3 с установленными низкими параметрами графики также идёт с большей частотой кадров (81 к/с) с 1050 Ti (средняя производительность с Ryzen 7 5700G составила 51 к/с).
В Rainbow Six Siege с низким пресетом удалось достичь с Ryzen 7 5700G 110 к/с в среднем, с 1050 Ti - 153 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась не на низких, а на минимальных настройках. Видеокарта GTX 1050 Ti здесь даёт возможность получить 95 к/с в среднем, а процессор Ryzen 7 5700G - 60 к/с.
В Far Cry 6 на низких настройках удаётся получить с 1050 Ti 50 к/с, с Ryzen 7 5700G - 33 к/с.
В Hitman 3 на низких настройках также преимущество у 1050 Ti с 60 к/с. В то же время с Ryzen 7 5700G можно получить 39 к/с.
Grand Theft Auto V была запущена на высоких/нормальных настройках с FXAA. В среднем частота кадров с 1050 Ti равнялась 135 к/с, с Ryzen 7 5700G - 76 к/с.
Как видно из результатов тестирования, лучшую производительность из двух вариантов способна обеспечить видеокарта NVIDIA GTX 1050 Ti.
Протестированная конфигурация ПК:
- процессор AMD Ryzen 7 5700G + Radeon Graphics 7 (OC)/AMD Ryzen 7 5700G + NVIDIA GTX 1050 Ti (OC);
- оперативная память 32GB DDR4 3600MHz (2x16GB) CL16;
- материнская плата ASUS PRIME X570-PRO;
- SSD-накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W;
- кулер Corsair iCue H150i RGB PRO.