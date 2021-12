Процессор с мощной встроенной графикой или бюджетная игровая видеокарта? Тест Ryzen 7 5700G против GTX 1050 Ti

На канале Benchmark сравнили быстродействие двух разновидностей комплектующих. Это видеокарта GTX 1050 Ti и процессор Ryzen 7 5700G со встройкой Vega 8. Разновидности сборки запускались в восьми проектах (Assassin's Creed Valhalla, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3, Rainbow Six Siege, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Hitman 3, Grand Theft Auto V) в разрешении 1080p.

В Assassin's Creed Valhalla на низких настройках средняя производительность с GTX 1050 Ti составила 46 к/с, с Ryzen 7 5700G - 37 к/с.

Shadow of the Tomb Raider идёт с 62 к/с (1050 Ti) и 43 к/с (Ryzen 7 5700G). Запускалась игра с включенным сглаживанием в 1080p с низким пресетом.

The Witcher 3 с установленными низкими параметрами графики также идёт с большей частотой кадров (81 к/с) с 1050 Ti (средняя производительность с Ryzen 7 5700G составила 51 к/с).

В Rainbow Six Siege с низким пресетом удалось достичь с Ryzen 7 5700G 110 к/с в среднем, с 1050 Ti - 153 к/с.