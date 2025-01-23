Процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в играх будут аналогичны Ryzen 7 9800X3D

Опубликовано 23 января 2025, 21:001 мин.
Процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в играх будут аналогичны Ryzen 7 9800X3DКак будто что-то плохое
Ожидается, что грядущие процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D сравняются по игровой производительности с Ryzen 7 9800X3D, одним из лучших игровых процессоров. Представитель AMD Мартин Бунстра объяснил, что, хотя некоторые игры могут работать немного лучше или хуже, в целом впечатления будут «схожими».
© AMD
Ключевое различие заключается в количестве ядер. Ryzen 9 9900X3D имеет 12 ядер, а Ryzen 9 9950X3D — 16, по сравнению с восемью ядрами Ryzen 7 9800X3D. Это может дать новым чипам преимущество в играх или приложениях, использующих больше ядер, хотя большинство ПО оптимизировано под восемь ядер.
AMD утверждает, что чипы Ryzen 9 превосходят новейшие процессоры Intel в таких задачах, как редактирование видео и другие «рабочие» приложения.
Цена на новые чипы пока не объявлена, но, исходя из прошлых тенденций, она может варьироваться от $ 629 до $ 729. Ожидается, что они появятся в продаже в январе.