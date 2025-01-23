Процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в играх будут аналогичны Ryzen 7 9800X3D

Ключевое различие заключается в количестве ядер. Ryzen 9 9900X3D имеет 12 ядер, а Ryzen 9 9950X3D — 16, по сравнению с восемью ядрами Ryzen 7 9800X3D. Это может дать новым чипам преимущество в играх или приложениях, использующих больше ядер, хотя большинство ПО оптимизировано под восемь ядер.

AMD утверждает, что чипы Ryzen 9 превосходят новейшие процессоры Intel в таких задачах, как редактирование видео и другие «рабочие» приложения.

Цена на новые чипы пока не объявлена, но, исходя из прошлых тенденций, она может варьироваться от $ 629 до $ 729. Ожидается, что они появятся в продаже в январе.