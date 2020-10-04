Продавцы средств взлома консолей Nintendo Switch заплатят $2 млн по решению суда

Соглашение заключили с магазином Uberchips.com, который продавал хаки и чипы для Switch. Помимо выплаты денег, продавцы должны уничтожить все оставшиеся запасы пиратской продукции. Ещё хозяин магазина больше не может продвигать группу Uberchips в соцсетях и должен передать доменное имя производителям консоли.

Стоит отметить, что сразу после начала судебного процесса, владелец Uberchips.com опроверг обвинения Nintendo. В итоге он однако пошёл на уступки компании.

Напомним, на днях в Доминиканской республике задержали лидеров группировки Team Xecuter, которая разрабатывала инструменты для взлома Nintendo Switch. Одного из них зовут Гэри Боузер.