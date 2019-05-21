Продажи игровых приставок достигли рекордных показателей

По сравнению с предыдущим годом оборот вырос на 20%. Как уточняют аналитики, объём продаж контента увеличился на 5 миллиардов. Продажи несколько упали только в одной категории: физические носители. Вероятно, этому способствовало развитие игровых онлайн-магазинов. В текущем году ожидается новый рекорд по продажам игр на специализированных сервисах.

Эксперты говорят, что для роста продаж консолей немалую роль сыграла приставка Nintendo Switch. Microsoft Xbox One и Sony PlayStation 4 тоже продолжают хорошо покупаться. Кроме того, количество проданных единиц последней консоли скоро преодолеет отметку в 100 миллионов.