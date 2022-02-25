Продажи консоли Steam Deck только начались, а Valve уже рассказывают о Steam Deck 2

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Продажи консоли Steam Deck только начались, а Valve уже рассказывают о Steam Deck 2Купить бы первый, для начала
Сегодня стартовали продажи портативного устройства Steam Deck, причем наибольшей популярностью пользуется топовая версия с 512 Гб памяти, а Valve уже рассматривает планы по выпуску Steam Deck 2, сообщает PCMag.
В одном из интервью соучредитель Valve Гейб Ньюэлл подтвердил, что Steam Deck 2 уже находится на рассмотрении. Он также сказал, что больше всего Valve удивило то, что самая дорогая версия Steam Deck оказалась самой популярной.
В интервью он также упомянул виртуальную реальность, что означает, что будущие версии Index VR от Valve могут опираться на аппаратное обеспечение Steam Deck для создания действительно портативного VR-решения.
Steam Deck доступен с 64 ГБ eMMC и 256 ГБ и 512 ГБ NVMe SSD по цене $399, $529 и $649 соответственно.
Источник: IT Home