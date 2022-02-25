Продажи консоли Steam Deck только начались, а Valve уже рассказывают о Steam Deck 2

В одном из интервью соучредитель Valve Гейб Ньюэлл подтвердил, что Steam Deck 2 уже находится на рассмотрении. Он также сказал, что больше всего Valve удивило то, что самая дорогая версия Steam Deck оказалась самой популярной.

В интервью он также упомянул виртуальную реальность, что означает, что будущие версии Index VR от Valve могут опираться на аппаратное обеспечение Steam Deck для создания действительно портативного VR-решения.

Steam Deck доступен с 64 ГБ eMMC и 256 ГБ и 512 ГБ NVMe SSD по цене $399, $529 и $649 соответственно.