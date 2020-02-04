Продажи PlayStation 4 обрушились за год перед выходом PlayStation 5

Отчёт Sony содержит информацию за третий финансовый квартал 2019 года, который закончился 31 декабря. Как оказалось, продажи PlayStation 4 обрушились. За весь 2019 год компания поставила в магазины 14,7 млн приставок текущего поколения. А это меньше, чем в 2018 — тогда было 17,7 млн устройств. За квартал поставки составили 6,1 млн, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Аналитики считают, что на падение продаж повлияло ожидание выхода PlayStation 5.