Продажи PlayStation 5 Pro начали отставать от PS4 Pro

Опубликовано 24 февраля 2025, 18:451 мин.
Продажи PlayStation 5 Pro начали отставать от PS4 ProИндустрия сталкивается с «аппаратным спадом»
Продажи PlayStation 5 Pro замедляются и отстают от темпов продаж PS4 Pro, сообщает игровой аналитик Мэт Пискателла. PS5 Pro, представленная в ноябре 2024 года, поначалу продавалась хорошо, несмотря на ценник в 700 долларов — на 300 долларов дороже, чем PS4 Pro. Однако к февралю 2025 года продажи упали ниже, чем у предшественницы.
© Sony
Одной из ключевых причин такого снижения является «общий спад продаж игрового оборудования». Пискателла отметил, что покупки PS5 упали на 38% по сравнению с прошлым годом, Xbox Series X/S — на 50%, а Nintendo Switch — на 53%. В 2024 году продажи консолей в Европе упали на 21%, что свидетельствует якобы об «общеиндустриальной тенденции».