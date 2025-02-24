Продажи PlayStation 5 Pro начали отставать от PS4 Pro

Индустрия сталкивается с «аппаратным спадом»

Продажи PlayStation 5 Pro замедляются и отстают от темпов продаж PS4 Pro, сообщает игровой аналитик Мэт Пискателла. PS5 Pro, представленная в ноябре 2024 года, поначалу продавалась хорошо, несмотря на ценник в 700 долларов — на 300 долларов дороже, чем PS4 Pro. Однако к февралю 2025 года продажи упали ниже, чем у предшественницы.