Профессиональные игроки в компьютерные игры зарабатывают в 12 раз больше, чем московские врачи

Вице-президент компании Popdog, специализирующейся на поддержке киберспорта, Ави Бхуиян (Avi Bhuiyan) рассказал в твиттере, что средняя годовая зарплата игроков североамериканской лиги League Championship Series превышает $300 тысяч.

League Championship Series — это профессиональная лига по компьютерной игре League of Legends. За один календарный год проводится два чемпионата. В них участвуют в совокупности 20 команд. Основана лига была в 2013 году, с 2018 перешла на франшизную модель. Хоть большие призовые фонды там больше не разыгрываются, часть доходов всё равно распределяется между участниками.

Победителем последнего весеннего чемпионата League Championship Series стала команда Team Liquid. За победу она получила $100 тысяч.