Производительность и автономность карманной консоли Asus ROG Ally протестировали и сравнили со Steam Deck

Он особенно положительно высказался о высоком качестве сборки и удобной эргономике устройства, с чем согласились и другие СМИ. Кроме того, по его словам, консоль работает тихо даже в режиме «Турбо» с высоким энергопотреблением при подключении к сети.

Вместе с тем ROG Ally также похвалили за FullHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Но есть у новинки и минусы. Например, предустановленная утилита Armoury Crate, которая позволяет настраивать профили, управлять энергопотреблением, ограничивать частоту кадров и многое другое, явно нуждается в доработке, по словам Лидбеттера.

Он отметил, что текущая версия софта требует доработки: интерфейс иногда подтормаживает, а некоторые функции работают некорректно.

В вопросе игровой производительности, ROG Ally проявила себя хорошо. Она справляется с новыми и требовательными проектами, такими как Control, God of War (2018) и Forza Horizon 5, обеспечивая более 30 кадров в секунду при различных настройках графики.

Здесь новинка явно превосходит Steam Deck от Valve. Но при этом у устройства Asus возникли некоторые проблемы с такими проектами, как Cyberpunk 2077 и A Plague Tale: Requiem.

Если же говорить о времени автономной работы, то ROG Ally продержалась около 82 минут при игре в God of War без ограничения частоты кадров, в то время как Steam Deck проработала 81 минуту.

При установке ограничения на 30 кадров в секунду ROG Ally показала результат в 101 минуту, в то время как Steam Deck увеличила свою автономность до 136 минут. В режиме «Турбо» без ограничений частоты кадров ROG Ally продержалась всего 50 минут.