Производительность Switch 2 и Xbox Series S сравнили

Несмотря на схожее качество графики в Cyberpunk 2077, Hitman и Split Fiction, разница становится заметной в частоте кадров. На Xbox Series S большинство игр работают в 60 fps, тогда как Switch 2 чаще ограничена 40 или 30 fps.

В Hogwarts Legacy и Fortnite преимущества Xbox особенно очевидны: поддержка Lumen, Nanite и режим 120 fps — эксклюзивы Series S. Однако Sonic X Shadow Generations выдает 60 fps на обеих платформах, а Street Fighter 6 даже работает лучше на Switch 2.

Вывод: Switch 2 уступает Xbox Series S по мощности, но выигрывает в мобильности и универсальности. Это делает её привлекательной для тех, кто ценит гибкость и портативность.