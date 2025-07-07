Производительность Switch 2 и Xbox Series S сравнили

Опубликовано 07 июля 2025, 15:061 мин.
Производительность Switch 2 и Xbox Series S сравнилиНовинка Nintendo даже не ударила в грязь лицом
YouTube-канал ElAnalistaDeBits сравнил производительность Nintendo Switch 2 и Xbox Series S в популярных играх.
Несмотря на схожее качество графики в Cyberpunk 2077, Hitman и Split Fiction, разница становится заметной в частоте кадров. На Xbox Series S большинство игр работают в 60 fps, тогда как Switch 2 чаще ограничена 40 или 30 fps.
В Hogwarts Legacy и Fortnite преимущества Xbox особенно очевидны: поддержка Lumen, Nanite и режим 120 fps — эксклюзивы Series S. Однако Sonic X Shadow Generations выдает 60 fps на обеих платформах, а Street Fighter 6 даже работает лучше на Switch 2.
Вывод: Switch 2 уступает Xbox Series S по мощности, но выигрывает в мобильности и универсальности. Это делает её привлекательной для тех, кто ценит гибкость и портативность.