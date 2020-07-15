Производство новой PlayStation 5 увеличат в два раза

Изначально Sony планировала произвести от 5 до 6 млн консолей к концу марта 2021 года. Теперь же, по информации источников, компания намерена создать 5 млн штук к концу сентября и ещё 5 млн к октябрю-декабрю. Массовое производство началось в июне. Большая часть консолей станет запасом на 2021 год.

Отмечается, что представители Sony ситуацию пока никак не прокомментировали. Напомним, продажи PlayStation 5 должны начаться в конце 2020 года во время рождественских праздников. Тогда же стартуют продажи конкурента — Xbox Series X.