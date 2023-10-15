Промокоды к подписке Xbox Game Pass выдавали прямо на булочках хот-догов

Xbox Game Pass - это высоко оцененная игровая подписка, предоставляющая доступ к различным играм на разных устройствах за ежемесячную плату.

На стадионе «Олд Траффорд», где играл недавно «Манчестер Юнайтед», к заказам закусок прилагались коды Xbox Game Pass. Всего за 6 фунтов стерлингов болельщики могли получить доступ к множеству игр. Фотографиями булочек с кодами поделились в том числе пользователи Reddit.

Приобретение Microsoft Activision Blizzard способно изменить игровую индустрию, при этом в ближайшем будущем Game Pass будет значительно расширен, поскольку под зонтиком Microsoft теперь находятся такие игры, как CoD, Tony Hawk's Pro Skater и Overwatch.