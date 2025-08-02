Прототип портативки Lenovo Legion Go 2 оказался мощнее конкурентов

Тест проводился в разрешении 1080p с использованием встроенного бенчмарка игры. Такой результат интересен, так как на сегодня Claw A8 считается одним из самых мощных портативных игровых устройств.

Причиной лучшей производительности у Legion Go 2 может быть увеличенный объём оперативной памяти (до 16 ГБ) и улучшенная система охлаждения. Хотя дополнительная память не всегда сильно влияет на скорость.