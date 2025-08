Прототип портативки Lenovo Legion Go 2 оказался мощнее конкурентов

На что способен чип внутри

В сети появились новые данные о прототипе портативной консоли Lenovo Legion Go 2, и они выглядят многообещающе. На видео устройство показало отличную производительность в игре Shadow of the Tomb Raider (не самую новую, справедливости ради), обогнав одного из конкурентов — MSI Claw A8.