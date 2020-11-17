Провайдеры домашнего интернета начали подключать абонентов роутерами игрового класса

Роутер называется «Игровой RT-X». Он уже доступен для заказа в Санкт-Петербурге и других регионах, где у Ростелекома есть свои оптические сети доступа по технологии PON.

Роутер «Игровой RT-X» минимизирует задержку передачи пакетов между компьютером пользователя и игровым сервером. Это возможно благодаря тому, что устройство использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Они могут распознавать пакеты игровых приложений и обеспечивать их приоритизацию. При этом пользователи других приложений не должны заметить задержек.

Роутер уже работает с 18 самыми популярными онлайн-играми. Его дизайн выполнен в стиле тарифного плана «Игровой». Роутер обеспечивает суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с.

Ростелеком уже предлагает разные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», в том числе рассрочку.