Игры
Опубликовано 16 января 2025, 15:36
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Провальная игра по «Отряду самоубийц» получила не менее провальный финал

Закончилась, разочаровав фанатов
Игра Rocksteady «Suicide Squad: Kill the Justice League» обещала напряженное противостояние, в котором игрокам предстоит сразиться с лучшими героями DC, чтобы потом остановить суперзлодея Брейниака. Однако финал игры оставил фанатов разочарованными, тем более что она завершается как раз накануне своей первой годовщины с минимальными «фанфарами».
Провальная игра по «Отряду самоубийц» получила не менее провальный финал

© Warner Bros.

Изначально игра ставила перед игроками задачу победить Супермена, Бэтмена и других людей, находящихся под контролем Брэйниака. Игра столкнулась с плохими отзывами и низкими продажами, что вынудило Rocksteady выпускать исправления и обновления. Забавно, что восьмое и последнее контентное обновление, вышедшее на этой неделе, показало, что многие герои, которых считали погибшими, на самом деле были… клонами.

Супермен и Бэтмен, которых считали погибшими, оказались живыми, что скомпрометировало первоначальную идею игры об «убийстве» Лиги справедливости. Финальное обновление заканчивается тем, что Лига Справедливости работает над исправлением ситуации в мультивселенной, а Отряд Самоубийц находит спокойное место для отдыха, завершая игру невзрачным комиксом и кратким объяснением от Харли Квинн.

Фанаты, остававшиеся с игрой до конца, остались, мягко говоря, неудовлетворенными, поскольку этот поворот лишил смысла смелую концепцию игры и ознаменовал разочаровывающий конец последнего творения Rocksteady во вселенной Batman Arkham.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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