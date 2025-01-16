Провальная игра по «Отряду самоубийц» получила не менее провальный финал

Изначально игра ставила перед игроками задачу победить Супермена, Бэтмена и других людей, находящихся под контролем Брэйниака. Игра столкнулась с плохими отзывами и низкими продажами, что вынудило Rocksteady выпускать исправления и обновления. Забавно, что восьмое и последнее контентное обновление, вышедшее на этой неделе, показало, что многие герои, которых считали погибшими, на самом деле были… клонами.

Супермен и Бэтмен, которых считали погибшими, оказались живыми, что скомпрометировало первоначальную идею игры об «убийстве» Лиги справедливости. Финальное обновление заканчивается тем, что Лига Справедливости работает над исправлением ситуации в мультивселенной, а Отряд Самоубийц находит спокойное место для отдыха, завершая игру невзрачным комиксом и кратким объяснением от Харли Квинн.

Фанаты, остававшиеся с игрой до конца, остались, мягко говоря, неудовлетворенными, поскольку этот поворот лишил смысла смелую концепцию игры и ознаменовал разочаровывающий конец последнего творения Rocksteady во вселенной Batman Arkham.