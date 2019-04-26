PS4 стала одной из самых продаваемых приставок в истории

Продажи PS4 немного снизились по сравнению с предыдущим годом, однако Sony всё же удалось продать 17,8 миллиона устройств за 2018 год. В первом квартале текущего года компания продала ещё 2,6 миллиона приставок.

Таким образом, совокупные продажи PlayStation 4 составляют 96,8 миллиона единиц. А скоро эта цифра перевалит за 100 миллионов. Так приставка четвёртого поколения приблизится к безусловному лидеру — PlayStation 2, которая сейчас является самой продаваемой у Sony (155 миллионов устройств). В тройку самых успешных консолей, помимо неё, входят Nintendo DS и Game Boy / Game Boy Color. И, похоже, PS4 имеет все шансы занять место в высшем эшелоне.