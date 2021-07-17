PUBG и другие популярные игры не запустились на портативной приставке Steam

Консоль работает на фирменной операционной системе SteamOS, которая построена на базе Linux. Сообщается, что именно из-за этого не запускаются вышеперечисленные игры. Дело в том, что для их работоспособности нужна активация античитов, но они не оптимизированы под Linux.

Для адаптации игр существует инструмент Proton. Valve уже пообещала улучшить надстройку Proton для обеспечения совместимости игр с SteamOS. Кроме того, как известно, пользователи смогут установить на консоль Windows.

Steam Deck начнёт продаваться в США, Канаде, странах Евросоюза и Великобритании в конце 2021 года. Когда консоль появится в России, неизвестно.