PUBG и другие популярные игры не запустились на портативной приставке Steam

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Сегодня в 14:41
PUBG и другие популярные игры не запустились на портативной приставке SteamНо к релизу это может быть исправлено
СМИ сообщили, что недавно анонсированная портативная консоль Steam Deck пока не может запускать все игры из библиотеки Steam. Среди незапускаемых игр PUBG, Destiny 2, Rainbow Six Siege и Apex Legends.
Консоль работает на фирменной операционной системе SteamOS, которая построена на базе Linux. Сообщается, что именно из-за этого не запускаются вышеперечисленные игры. Дело в том, что для их работоспособности нужна активация античитов, но они не оптимизированы под Linux.
Для адаптации игр существует инструмент Proton. Valve уже пообещала улучшить надстройку Proton для обеспечения совместимости игр с SteamOS. Кроме того, как известно, пользователи смогут установить на консоль Windows.
Steam Deck начнёт продаваться в США, Канаде, странах Евросоюза и Великобритании в конце 2021 года. Когда консоль появится в России, неизвестно.