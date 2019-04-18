PUBG и Fortnite запретили в Ираке

Иракские интернет-провайдеры теперь обязаны запретить доступ к этим онлайн-играм. Кроме того, на территории страны должны блокироваться любые финансовые транзакции, связанные с PUBG и Fortnite. Об этом сообщает The Guardian.

Парламент Ирака считает, что игры оказывают негативное воздействие на здоровье, культуру и безопасность детей и молодёжи. Создают «социальные и моральные угрозы», — сказано в тексте постановления.

Пользователи интернета уже выразили массовое недовольство решением властей. Избегать PUBG иракскую молодёжь ранее призывали шиитские религиозные деятели. Они называли игру в жанре королевской битвы аддиктивной и вредной.