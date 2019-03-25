PUBG Mobile ограничивает игровые сессии 6 часами

Команда популярной игры PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) начала тестировать ограничения по времени игры в мобильной версии. В Индии геймеры начали получать напоминания после 6 часов игры с просьбой вернуться к игре только утром следующего дня.

Также игроков спрашивают, исполнилось ли им 18 лет, чтобы выполнить ограничение на доступ к игре несовершеннолетними. Эти шаги начали предприниматься разработчиками PUBG после недавнего запрета на игру несовершеннолетним и нашумевших арестов «провинившихся» геймеров.

Запрет был вынесен после того, как в январе индийский премьер-министр Нарендра Моди (Narendra Modi) заявил, что чрезвычайная популярность таких игр, как PUBG и Fortnite, создают сложности родителям. Премьер-министр прямо назвал именно эти две игры. Тем не менее, запрет пока коснулся только PUBG, но не Fortnite. В середине марта индийская полиция начала внедрять его, арестовав десятерых подростков и затем отпустив с предупреждением.