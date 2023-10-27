PUBG Mobile попал в реестр Роскомнадзора как организатор распространения информации

PUBG Mobile, а именно ее официальный сайт, была внесена в реестр организаторов распространения информации 22 сентября. В Роскомнадзоре подтвердили, что данная мера была принята в целях обеспечения соблюдения законодательства об информационной безопасности.

Внесение видеоигры в этот реестр является необычным, так как обычно в этот реестр включаются сервисы, обеспечивающие общение между пользователями, например, социальные сети и форумы.

Этот шаг означает, что PUBG Mobile и ее оператор, сингапурская компания Proxima Beta (связанная с китайским технологическим гигантом Tencent), могут быть вынуждены хранить данные пользователей в России.