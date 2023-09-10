Пустую коробку от коллекционного издания игры Baldur's Gate 3 продали за 30 тыс рублей

Игрок под ником Amytrip рассказал о том, как он приобрел коллекционное издание Baldur's Gate 3 примерно за 30 000 рублей (289,99 евро).

Он продемонстрировал содержимое коллекционного издания, а также поделился историей выгодной сделки, в ходе которой он продал пустую коробку из-под коллекционного издания за ту же цену, за которую купил полное издание. Покупатель из Германии согласился приобрести пустую коробку за 30 000 рублей (300 евро).

Wizards of the Coast и Larian Studios, разработчики игры, по сообщениям, довольны результатами продаж игры, но не раскрывают конкретных цифр продаж.