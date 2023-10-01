QIWI вернул возможность пополнения российских Steam-аккаунтов

Для этого необходимо зайти на страницу сервиса, ввести логин Steam, указать сумму в долларах и произвести оплату. Интересно, что QIWI проводит транзакции с мгновенной конвертацией валют. Хотя платеж формально осуществляется в долларах, QIWI оперативно конвертирует его в рубли по курсу $1 = 108 руб. Дополнительно взимается незначительная комиссия за транзакцию в размере 1%.

Ранее QIWI уже убирала и восстанавливала возможность прямого пополнения российских счетов Steam, в результате чего пользователи вынуждены были создавать альтернативные казахстанские счета и пополнять их через тенговый счет.