Qualcomm признала сложность оптимизации современных игр под ее процессор

Эрик Демерс, старший вице-президент Qualcomm по инженерным вопросам, подчеркнул, что процесс оптимизации будет вечным. Snapdragon X Elite все еще не может сравниться по производительности с процессорами AMD и Intel.

Демерс отметил, что, хотя Qualcomm добилась значительного прогресса, включая 30-кратное увеличение производительности в некоторых играх, все еще существует множество приложений, требующих оптимизации.

В настоящее время Qualcomm сосредоточилась на 200 лучших играх в Steam, планируя постоянно повышать производительность и совместимость.