Qualcomm признала сложность оптимизации современных игр под ее процессор

Опубликовано 05 июня 2024, 21:00
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Qualcomm признала сложность оптимизации современных игр под ее процессорSnapdragon X Elite
Qualcomm заявила о своих постоянных усилиях по оптимизации компьютерных игр для своего ARM-процессора Snapdragon X Elite. Несмотря на значительные успехи, компания признает, что достижение идеальной совместимости игр остается «сложной задачей».
Эрик Демерс, старший вице-президент Qualcomm по инженерным вопросам, подчеркнул, что процесс оптимизации будет вечным. Snapdragon X Elite все еще не может сравниться по производительности с процессорами AMD и Intel.
Демерс отметил, что, хотя Qualcomm добилась значительного прогресса, включая 30-кратное увеличение производительности в некоторых играх, все еще существует множество приложений, требующих оптимизации.
В настоящее время Qualcomm сосредоточилась на 200 лучших играх в Steam, планируя постоянно повышать производительность и совместимость.