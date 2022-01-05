Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти: как она тянет игры в 2022 году

Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти: как она тянет игры в 2022 годуС видеокартой запустили 10 современных проектов
Эксперты канала в ходе тестирования запустили 10 игровых проектов на высоких/средних/ультра-настройках в 1080p. Среди них - Halo Infinite, Battlefield 2042, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider.
В Battlefield 2042 на средних настройках в 1080p удаётся получить в среднем около 70 к/с. В редких событиях производительность равняется 46-47 к/с.
Far Cry 5 идёт с высоким пресетом в 1080p. Средний FPS в игре составляет 65 к/с. При этом в редких событиях быстродействие равно 40-42 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках в разрешении 1080p. В среднем производительность находится здесь на уровне 60 к/с. В редких событиях она опускается до 51-52 к/с.
Cyberpunk 2077 шла со средними настройками в 1080p. Производительность здесь находится в районе 50 к/с в среднем. В редких событиях она снижается до 39 к/с.
Проект Red Dead Redemption 2 запустился на средних настройках в 1080p. FPS в игре составил около 60 к/с в среднем. В редких же событиях он равнялся 50 к/с.
Shadow of the Tomb Raider идёт в 1080p с высокими установленными параметрами графики. Частота кадров в игре равняется 75-80 к/с в среднем, в редких событиях - 63 к/с.
Остальные замеры производительности вы можете посмотреть в видео ниже.
Конфигурация компьютера:
- видеокарта GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming 8GB;
- процессор Intel Core i7-12700K;
- материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz CL40;
- SSD Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.