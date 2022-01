Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти: как она тянет игры в 2022 году

Эксперты канала в ходе тестирования запустили 10 игровых проектов на высоких/средних/ультра-настройках в 1080p. Среди них - Halo Infinite, Battlefield 2042, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider.

В Battlefield 2042 на средних настройках в 1080p удаётся получить в среднем около 70 к/с. В редких событиях производительность равняется 46-47 к/с.

Far Cry 5 идёт с высоким пресетом в 1080p. Средний FPS в игре составляет 65 к/с. При этом в редких событиях быстродействие равно 40-42 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках в разрешении 1080p. В среднем производительность находится здесь на уровне 60 к/с. В редких событиях она опускается до 51-52 к/с.