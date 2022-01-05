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Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти: как она тянет игры в 2022 году

С видеокартой запустили 10 современных проектов
На YouTube-канале Benchmark проверили быстродействие графического ускорителя GIGABYTE Radeon RX 580 в играх.
Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти: как она тянет игры в 2022 году

Эксперты канала в ходе тестирования запустили 10 игровых проектов на высоких/средних/ультра-настройках в 1080p. Среди них - Halo Infinite, Battlefield 2042, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider.

В Battlefield 2042 на средних настройках в 1080p удаётся получить в среднем около 70 к/с. В редких событиях производительность равняется 46-47 к/с.

Far Cry 5 идёт с высоким пресетом в 1080p. Средний FPS в игре составляет 65 к/с. При этом в редких событиях быстродействие равно 40-42 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках в разрешении 1080p. В среднем производительность находится здесь на уровне 60 к/с. В редких событиях она опускается до 51-52 к/с.

Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти: как она тянет игры в 2022 году

Cyberpunk 2077 шла со средними настройками в 1080p. Производительность здесь находится в районе 50 к/с в среднем. В редких событиях она снижается до 39 к/с.

Проект Red Dead Redemption 2 запустился на средних настройках в 1080p. FPS в игре составил около 60 к/с в среднем. В редких же событиях он равнялся 50 к/с.

Shadow of the Tomb Raider идёт в 1080p с высокими установленными параметрами графики. Частота кадров в игре равняется 75-80 к/с в среднем, в редких событиях - 63 к/с.

Остальные замеры производительности вы можете посмотреть в видео ниже.

Конфигурация компьютера:

  • видеокарта GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming 8GB;
  • процессор Intel Core i7-12700K;
  • материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
  • оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz CL40;
  • SSD Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
  • система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
  • блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.
Источник: Benchmark
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