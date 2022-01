Radeon RX 6500 XT против RX 6600 в играх: стоит ли переплачивать

Две компьютерных сборки (с RX 6500 XT и RX 6600) проверили в восьми играх. Среди игровых проектов - Forza Horizon 5, Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Marvel’s Guardians of the Galaxy, F1 2021, Call of Duty: Vanguard, Watch Dogs: Legion. Запускались они на операционной системе Windows 11.

В Forza Horizon 5 с высоким пресетом в 1080p средняя производительность с RX 6500 XT составила около 80 к/с, с RX 6600 - примерно 150 к/с.

Call of Duty: Warzone запускалась в 1080p на настройках графики Normal. В этом случае с RX 6600 удалось получить в среднем 115 к/с, с RX 6500 XT - около 60 к/с.

Cyberpunk 2077 шла со средними настройками в 1080p. Средний FPS здесь равнялся около 90 к/с (RX 6600) и около 40 к/с (RX 6500 XT).

Со средним пресетом и в 1080p была запущена также Far Cry 6. В среднем частота кадров составляла в игре с RX 6600 - около 125-130 к/с, с RX 6500 XT - примерно 80 к/с.