Раскритикованное обновление Windows 11 24H2 сломало ещё и игры Ubisoft

Опубликовано 25 ноября 2024, 15:001 мин.
Раскритикованное обновление Windows 11 24H2 сломало ещё и игры UbisoftMicrosoft приостанавливает выпуск
Microsoft приостановила распространение обновлений Windows 11 версии 24H2 для компьютеров с установленными играми Ubisoft из-за сообщений о сбоях. В число затронутых игр входят Assassin’s Creed Valhalla, Origins, Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Пользователи сообщили, что после установки обновления игры перестают реагировать, появляются черные экраны или сбои во время игрового процесса.
© Ubisoft / Disney
В ответ на это Microsoft ввела «ограничение совместимости» и сотрудничает с Ubisoft для решения проблемы. Ubisoft выпустила временное исправление для Star Wars Outlaws, но игроки все еще могут столкнуться с проблемами. Microsoft не рекомендует вручную устанавливать обновление 24H2 до тех пор, пока не будет выпущено комплексное исправление.
Обновление KB5046617 для Windows 11 24H2, выпущенное в ноябре, вызвало множество жалоб. Люди сообщают о сбоях при установке: процесс зависает на 35%, 37% или 40%, а система выдает ошибки с кодами «0×800f0991» и «0×800f0922». Некоторые утверждают, что, несмотря на успешное завершение установки, настройки Windows показывают, что обновление не применено.