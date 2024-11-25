Раскритикованное обновление Windows 11 24H2 сломало ещё и игры Ubisoft

В ответ на это Microsoft ввела «ограничение совместимости» и сотрудничает с Ubisoft для решения проблемы. Ubisoft выпустила временное исправление для Star Wars Outlaws, но игроки все еще могут столкнуться с проблемами. Microsoft не рекомендует вручную устанавливать обновление 24H2 до тех пор, пока не будет выпущено комплексное исправление.

Обновление KB5046617 для Windows 11 24H2, выпущенное в ноябре, вызвало множество жалоб. Люди сообщают о сбоях при установке: процесс зависает на 35%, 37% или 40%, а система выдает ошибки с кодами «0×800f0991» и «0×800f0922». Некоторые утверждают, что, несмотря на успешное завершение установки, настройки Windows показывают, что обновление не применено.