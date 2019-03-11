Раскрыт дизайн контроллера игровой онлайн-консоли Google

Контроллер имеет довольно обычную конструкцию — два аналоговых стика, четыре кнопки, D-pad, триггеры, и так далее. Можно заметить также кнопку с микрофоном для быстрого доступа к голосовому помощнику Google Assistant, а также кнопки Home, «назад» и меню. В патенте описывается система оповещений для контроллера для различных игровых событиях, например, доступности игры, получения приглашений, изменения в таблице лидеров, запросах чата, и так далее.

Согласно более ранним утечкам, «Netflix для игр» базируется на тех же технологиях, что и представленный в прошлом году Project Stream. Проект позволяе играть в известные компьютерные игры прямо в браузере Chrome. Первой игрой, доступной в стриминговом сервисе Project Stream стала Assassin’s Creed Odyssey.