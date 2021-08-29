Раскрыт неприятный секрет новой облегчённой модели PlayStation 5

Ютубер Остин Эванс (Austin Evans) опубликовал видео разборки консоли. Оказалось, что Sony сменила радиатор, который помогает охлаждать PS5. Новый радиатор намного меньше старого. В итоге общий вес консоли снизился на 300 граммов.

Это решение имеет один большой недостаток. PlayStation 5 стала сильнее нагреваться — температура из выпускных отверстий увеличилась на 3-5 градусов по Цельсию.

Также неясно, почему Sony решила изменить конструкцию консоли на столь раннем этапе её жизненного цикла. Может быть компания работает над уменьшенной версией PlayStation 5.