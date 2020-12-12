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Сегодня 15:04
Раскрыт уровень ремонтопригодности новой PlayStation 5
Всё неплохо
Специалисты из iFixit разобрали PlayStation 5 и контроллер к ней DualSense. Консоль получила довольно высокую оценку ремонтопригодности.
Однако не обошлось и без неприятных открытий. Оказалось, что если заменить оптический диск (что физически сделать легко), он не будет читать диски. Всё из-за блока в программном обеспечении консоли.
Также специалисты рассказали, что вставить дополнительный SSD в PS5 будет довольно просто. Главное – дождаться, когда консоль начнёт поддерживать это. Ещё хорошая новость — заменить батарею в контроллере DualSense относительно легко.
Из минусов специалисты назвали обилие винтов, которое лишь создаёт препятствия для ремонта. В целом, консоль получила 7 баллов из 10 (10 значит наиболее высокую ремонтопригодность).