Раскрыт уровень ремонтопригодности новой PlayStation 5

Однако не обошлось и без неприятных открытий. Оказалось, что если заменить оптический диск (что физически сделать легко), он не будет читать диски. Всё из-за блока в программном обеспечении консоли.

Также специалисты рассказали, что вставить дополнительный SSD в PS5 будет довольно просто. Главное – дождаться, когда консоль начнёт поддерживать это. Ещё хорошая новость — заменить батарею в контроллере DualSense относительно легко.

Из минусов специалисты назвали обилие винтов, которое лишь создаёт препятствия для ремонта. В целом, консоль получила 7 баллов из 10 (10 значит наиболее высокую ремонтопригодность).