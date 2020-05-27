Раскрыта дата презентации Sony PlayStation 5

Сначала на дату презентации начал намекать редактор VentureBeat, затем журналист Eurogamer. А потом в Bloomberg, ссылаясь на источники, и вовсе назвали дату прямо — 3 июня.

Ожидается, что мероприятие пройдёт онлайн. Правда, не исключено, что из-за проблем с удалённой настройкой анонс могут перенести на несколько дней. Sony пока никак эту новость не прокомментировала.

Напомним, PlayStation 5 всё ещё планируют выпустить в праздничные выходные в конце 2020 года. В VentureBeat говорят, что 3 июня Sony будет рассказывать об играх для консоли нового поколения. Кроме того, компания может показать возможности SSD-накопителя.