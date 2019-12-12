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Сегодня 17:13
Раскрыта единая платформа для запуска полноценных консольных игр на слабых смартфонах
Подписочного сервиса для неё ещё нет
Французский издатель игр Gameloft анонсировал запуск облачного игрового сервиса. Вместе с партнёром Blacknut компания выпустит потоковое решение для смартфонов, «умных» телевизоров, ТВ-приставок и компьютеров.
Данное решение смогут использовать различные компании и производители смартфонов, чтобы запускать собственные подписочные сервисы с играми. Пользователи таких сервисов смогут получить доступ к библиотеке из более чем 360 игр, включая, конечно, тайтлы Gameloft.
Представители компании уверены, что подписочные сервисы для облачного гейминга — будущее игровой индустрии. Подобные решения позволят запускать различные игры, даже вероятно AAA-тайтлы, на таких устройствах, как смартфоны и не самые мощные компьютеры.
Напомним, недавно в США запустился облачный игровой сервис Google Stadia. Он получил негативные отзывы от первых пользователей из-за ряда недостатков.