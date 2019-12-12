Раскрыта единая платформа для запуска полноценных консольных игр на слабых смартфонах

Данное решение смогут использовать различные компании и производители смартфонов, чтобы запускать собственные подписочные сервисы с играми. Пользователи таких сервисов смогут получить доступ к библиотеке из более чем 360 игр, включая, конечно, тайтлы Gameloft.

Представители компании уверены, что подписочные сервисы для облачного гейминга — будущее игровой индустрии. Подобные решения позволят запускать различные игры, даже вероятно AAA-тайтлы, на таких устройствах, как смартфоны и не самые мощные компьютеры.

Напомним, недавно в США запустился облачный игровой сервис Google Stadia. Он получил негативные отзывы от первых пользователей из-за ряда недостатков.