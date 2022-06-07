Раскрыта новая мошенническая схема с оплатой в магазине PlayStation

Ранее Sony приостановила работу своего магазина в России. Мошенники воспользовались этим. Они предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в PlayStation Store. Злоумышленники утверждают, что в продаже есть только карты только с номиналом от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Все предложения размещаются на фишинговых сайтах. На них даже есть отзывы «счастливых» геймеров, купивших карты. Жертвы мошенников в итоге перенаправлялись на фиктивные шлюзы оплаты и предоставляли им данные банковских карт.

Помимо этого, специалисты Group-IB обнаружили повышенную активность «траферов». Их цель — отправить пользователей на партнёрский сайт, который тоже может быть фишинговым или мошенническим.