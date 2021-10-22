Раскрыты российские цены переизданий GTA 3, Vice City и San Andreas

Пока на игру можно оформить предварительный заказ. ПК-версия будет стоить 4279 рублей. Для консольных изданий цена на сайте пока не указана. Зато есть информация из других цифровых магазинов. Так, в PlayStation Store сборник будет стоить 4639 рублей, в Microsoft Store — $59,99, в Nintendo eShop — 5399 рублей.

В трилогию войдут ремастеры классических GTA 3, Vice City и San Andreas. Их релиз состоится 11 ноября. Игры должны будут получить новое освещение и текстуры, а управление «в стиле GTA V».

Известны и системные требования для ПК-версии. Минимальные это: Windows 10 64-bit, Intel Core™ i5-2700K или AMD FX-6300, 8 ГБ оперативной памяти, NVIDIA GeForce GTX 760 2GB и AMD Radeon R9 280 3GB, 45 ГБ места на диске.