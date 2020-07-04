Раскрыта стоимость геймпада для грядущей PlayStation 5

По информации инсайдера, DualSense появится на полках магазинов в Северной Америке и Европе уже 20 ноября. Рекомендованная розничная цена геймпада составит $69,99 в США, 69,99 евро — в Европе и 64,99 фунта стерлингов — в Британии.

Это более высокая стоимость, чем та, по которой предлагали DualShock 4. В США, например, он стоит $59,99. Причём эта цена держится с момента запуска PlayStation 4 в 2013 году.

Неудивительно, что DualSense окажется дороже. Sony пообещала встроить в контроллер массив микрофонов и дать ему новую технологию обратной связи, а также адаптивные триггеры L2 и R2.