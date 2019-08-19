Раскрыта стоимость подписки на игровой сервис от Apple

Всего в $4,99 (около 334 рублей по текущему курсу) в месяц. Информацией поделился портал 9to5Mac, ссылаясь на данные из App Store API. Также пользователи получат один месяц пробного бесплатного периода. Сервис позволит им играть в более чем 100 игр, используя для этого различные устройства и платформы Apple.

Стоит отметить, что официально стоимость подписки компания не называла. И на момент запуска может оказаться, что информация недостоверная, или же это промо-предложение. Подозрения вызывает тот факт, что подписка на Apple Music, например, стоит $9,99. Может ли Apple действительно позволить Arcade быть дешевле, покажет время.