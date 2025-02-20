Одной из самых больших претензий к оригинальному Retroid Flip было качество джойстиков. Теперь Flip 2 оснащен полностью аналоговыми стиками с эффектом Холла, что должно повысить их точность и долговечность. Конструкция корпуса напоминает Nintendo DS (но с одним экраном).

Дисплей был модернизирован до OLED-панели, аналогичной Retroid Pocket 5, что обеспечивает лучшие цвета и контрастность. Точный размер экрана неизвестен, но ожидается, что он составит около 4,7 дюйма. Динамики теперь расположены внутри устройства и направлены вверх для лучшего звучания.

Еще одно важное исправление — шарнир, который был склонен к поломке в первой модели. Усиленный шарнир Flip 2 открывается на 180 градусов. Нижняя часть устройства также имеет наклон, что делает его более удобным для удержания.

Технические характеристики пока не подтверждены.