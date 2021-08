Раскрыто, сколько в минуту зарабатывают FIFA, GTA V и другие игры

Исследование сделали специалисты из NetBet. Они охватили 24-месячный период до августа 2021 года. Аналитики выяснили, что выручка GTA V за 2020 год составила $911 млн. Это число выросло на 53,11% по сравнению с тем, сколько люди потратили на GTA V и GTA Online в 2019 году. Очевидно, что многие люди увлеклись этим из-за пандемии.

Аналитики составили рейтинг игр по сумме, которую они зарабатывают за минуту. Среди условно-бесплатных проектов лидером стала Honor of Kings от Tencent с показателем $4661. Затем следуют китайская версия PUBG Mobile под названием Game for Peace — $4414, Roblox от Roblox Corporation — $4357, Free Fire — $4052 и Pokemon GO — $3652.

Среди платных игр для ПК и консолей самая доходная Call of Duty: Modern Warfare — $3634. На втором месте стоит FIFA 20 — $2055 в минуту, на третьем — Grand Theft Auto V ($1733), на четвёртом — NBA 2K21 ($1691), а на пятом — Call of Duty: Black Ops Cold War ($1290).