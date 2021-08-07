Раскрыто время работы игровой консоли Steam от одного заряда

Информация касается стриминга с игрового ПК на консоль, а не запуска игр прямо с SSD Steam Deck. В таком режиме работы, например, при трансляции Death Stranding приставка продержится около восьми часов.

В предыдущих интервью Valve говорила, что время автономной работы в Steam Deck составит от двух до восьми часов в зависимости от игры и настроек. В итоге журналисты пришли к выводу, что, если пользователь хочет максимально использовать время автономной работы Steam Deck, то стриминг с игрового ПК может быть лучшим вариантом.