Раскрыто время работы игровой консоли Steam от одного заряда

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Раскрыто время работы игровой консоли Steam от одного зарядаПри стриминге
После анонса портативной приставки Steam Deck многие задались вопросом, как долго можно будет играть на ней без подзарядки. Разработчик консоли рассказал изданию PC Gamer об автономности устройства.
Информация касается стриминга с игрового ПК на консоль, а не запуска игр прямо с SSD Steam Deck. В таком режиме работы, например, при трансляции Death Stranding приставка продержится около восьми часов.
В предыдущих интервью Valve говорила, что время автономной работы в Steam Deck составит от двух до восьми часов в зависимости от игры и настроек. В итоге журналисты пришли к выводу, что, если пользователь хочет максимально использовать время автономной работы Steam Deck, то стриминг с игрового ПК может быть лучшим вариантом.