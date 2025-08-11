Раскрыты чудаковатые требования Nintendo к разработчикам для получения девкита Switch 2

Опубликовано 11 августа 2025, 15:581 мин.
Раскрыты чудаковатые требования Nintendo к разработчикам для получения девкита Switch 2Не каждый на них согласится
Для получения девкита Nintendo Switch 2, разработчики должны соответствовать строгим требованиям, призванным гарантировать, что игра принесет платформе заметную ценность.
Как рассказала студия LynxByte Games, простого портирования игры с оригинальной Switch или другой платформы недостаточно — каждое приложение, даже от существующих партнеров, должно пройти индивидуальное одобрение.
При этом проект обязан демонстрировать возможности новой консоли, включая поддержку 4K при 60 fps или 1440p при 120 fps в док-режиме, интеграцию GameChat и управления мышью, использование HD Rumble 2, функции GameShare и других особенностей системы.
Также требуется подробный план релиза и четкое объяснение, как игра раскрывает потенциал платформы.
LynxByte Games также сообщила, что Switch 2 поддерживает технологию NVIDIA DLSS 3.1, хотя в урезанном варианте, и пока она редко применяется в проектах Nintendo.