Раскрыты даты ближайших распродаж компьютерных игр

Как пишет PlayGround, с 27 по 31 мая пройдёт распродажа «Открытый мир», на которой можно будет по сниженной цене купить различные игры с элементами песочницы.

Затем с 16 по 22 июня пройдёт фестиваль Steam Next. В его рамках можно будет поиграть в сотни демоверсий новых игр. На конец июня запланирована очередная летняя распродажа Steam.

В октябре же состоится ещё один выпуск Steam Next Festival.

Напомним, сейчас в Ubisoft Store проходит «Легендарная распродажа». С большими скидками до 80% можно купить игры серии Assassin's Creed, стратегию Anno 1800 и другие проекты издателя.