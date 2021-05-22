Игры
Сегодня в 16:57
Раскрыты даты ближайших распродаж компьютерных игр
В Steam
Стали известны даты ближайших распродаж компьютерных игр в цифровом магазине Valve в Steam. Первая состоится уже на следующей неделе.
Как пишет PlayGround, с 27 по 31 мая пройдёт распродажа «Открытый мир», на которой можно будет по сниженной цене купить различные игры с элементами песочницы.
Затем с 16 по 22 июня пройдёт фестиваль Steam Next. В его рамках можно будет поиграть в сотни демоверсий новых игр. На конец июня запланирована очередная летняя распродажа Steam.
В октябре же состоится ещё один выпуск Steam Next Festival.
Напомним, сейчас в Ubisoft Store проходит «Легендарная распродажа». С большими скидками до 80% можно купить игры серии Assassin's Creed, стратегию Anno 1800 и другие проекты издателя.