Раскрыты конфигурации компьютеров новичков и опытных игроков World of Tanks

Из пресс-релиза компании следует, что в World of Tanks за всю историю игры зарегистрировались более 160 млн человек по всему миру. Разработчики отметили, что одна из причин популярности — возможность запустить WoT даже на старых компьютерах.

Специалисты Wargaming изучили данные об оборудовании всех российских игроков за период в один месяц. Также они разделили игроков по опытности. Оказалось, что двое из трёх игроков в World of Tanks играют на стационарных ПК. Каждый третий использует ноутбук.

Вот так выглядят среднестатистические параметры компьютера игрока WoT: