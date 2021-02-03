Раскрыты конфигурации компьютеров новичков и опытных игроков World of Tanks
Из пресс-релиза компании следует, что в World of Tanks за всю историю игры зарегистрировались более 160 млн человек по всему миру. Разработчики отметили, что одна из причин популярности — возможность запустить WoT даже на старых компьютерах.
Специалисты Wargaming изучили данные об оборудовании всех российских игроков за период в один месяц. Также они разделили игроков по опытности. Оказалось, что двое из трёх игроков в World of Tanks играют на стационарных ПК. Каждый третий использует ноутбук.
Вот так выглядят среднестатистические параметры компьютера игрока WoT:
- 2 ГБ видеопамяти;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- разрешение 1920 x 1080;
- среднее значение пинга — 45.
Wargaming
Wargaming пишет, что новые игроки в World of Tanks незначительно уступают по средним параметрам компьютера «ветеранам» игры. Однако «новички» предпочитают стандартную графику, а «ветераны» — улучшенную. Все данные по конфигурациям компьютеров новичков и опытных игроков можно посмотреть на изображениях ниже.
Wargaming