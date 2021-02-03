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Раскрыты конфигурации компьютеров новичков и опытных игроков World of Tanks

Преимущество игры в том, что она запускается даже на слабых компьютерах
Компания Wargaming, разработчик World of Tanks, рассказала, на каких компьютерах играют фанаты этой игры.

Из пресс-релиза компании следует, что в World of Tanks за всю историю игры зарегистрировались более 160 млн человек по всему миру. Разработчики отметили, что одна из причин популярности — возможность запустить WoT даже на старых компьютерах.

Специалисты Wargaming изучили данные об оборудовании всех российских игроков за период в один месяц. Также они разделили игроков по опытности. Оказалось, что двое из трёх игроков в World of Tanks играют на стационарных ПК. Каждый третий использует ноутбук.

Вот так выглядят среднестатистические параметры компьютера игрока WoT:

  • 2 ГБ видеопамяти;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • разрешение 1920 x 1080;
  • среднее значение пинга — 45.

Wargaming

Wargaming пишет, что новые игроки в World of Tanks незначительно уступают по средним параметрам компьютера «ветеранам» игры. Однако «новички» предпочитают стандартную графику, а «ветераны» — улучшенную. Все данные по конфигурациям компьютеров новичков и опытных игроков можно посмотреть на изображениях ниже.

Wargaming