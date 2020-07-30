Раскрыты любимые жанры компьютерных игр среди мужчин и женщин

В исследовании участвовали 191 тысяча человек. Опрос показал, что первой игрой для 33% российских геймеров была Mortal Kombat. В среднем, игроки по всему мире играют в три или менее тайтлов в один и тот же период жизни. Многие российские геймеры заявили, что плохо относятся к насилию в играх. Игроки из США и Великобритании оказались наименее чувствительными к данному явлению.

Что касается мужских и женских предпочтений, то разница тут прослеживается. Женщины больше играют в игры-приключения (61%), RPG (56%), экшены (42%), MMORPG (40%) и стратегии (31%). Мужчины предпочитают шутеры от первого лица (65%), экшены (52%), игры-приключения (52%) и RPG (45%).

Также команда Opera GX выяснила, какой напиток больше всего любят геймеры. Как оказалось, те, кто играет не слишком часто, предпочитают пиво или вино, а хардкорные игроки (тратят больше 5 часов в день на игры) — энергетики и газированные напитки.