Раскрыты механики удержания в играх, или почему вы не бросили «танчики»

Что влияет на возвращаемость игроков? Ну, для начала его тип: Achievers (коллекционеры), Explorers (исследователи), Killers (убийцы), Socializers (социальщики). Название каждого типа говорит само за себя, но чаще всего, чтобы удержать пользователя, разработчики разными методами выполняют «желания» каждого из них.

Универсальные советы по повышению возвращаемости:

- Простота и нативность: интуитивно понятный интерфейс, управление и игровой процесс, не требующий изучения инструкций.

- Грамотный нарратив: целостное оформление игры, раскрывающее историю через звуки, интерфейс, персонажей, музыку, геймплей.

- Постепенный прогресс: разграничение контента по уровням, персонажам, механикам, сбалансированная сложность задач.

- Награды: материальные и нематериальные, статусные, соответствующие типу игры и ценные для игроков.

- Четкая и понятная цель: кратко-, средне- и долгосрочные задачи, баланс сложности, объема и награды.

- Игровые события: сезонные ивенты, обновления контента, информирование игроков.

- Социальная составляющая: команды, гильдии, PVP-сражения, рейтинги, возможность общения с другими игроками.

- Отсутствие лишней рекламы и багов: тестирование и доработка игры, обеспечение стабильной работы без раздражающих факторов.

Но помните, что не существует универсального набора механик, подходящего для всех игр. Удержание игроков — это непрерывный процесс, требующий внимания, анализа и постоянных улучшений.