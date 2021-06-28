Раскрыты место действия и сроки выхода GTA VI

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Раскрыты место действия и сроки выхода GTA VIПока это лишь инсайдерская информация
Инсайдер Том Хендерсон раскрыл некоторые подробности о грядущей Grand Theft Auto VI. Он сообщил, где будет происходить действие игры, и когда она всё-таки выйдет.
Если верить инсайдеру, в Grand Theft Auto VI главной локацией станет современный Вайс-Сити. Также источник сообщил, что разработчики уделят много внимания сетевому режиму GTA Online.
Что касается мира игры, то он, как говорит инсайдер, будет постоянно развиваться и меняться. Это будет подобно Fortnite.
А вот по дате выпуска Grand Theft Auto VI информация неутешительная — утверждается, что игра выйдет не раньше 2024 года. Разработчики из Rockstar якобы хотят спокойно завершить проект.
Стоит отметить, что ранее слова этого инсайдера подтверждались.