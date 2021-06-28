Раскрыты место действия и сроки выхода GTA VI

Если верить инсайдеру, в Grand Theft Auto VI главной локацией станет современный Вайс-Сити. Также источник сообщил, что разработчики уделят много внимания сетевому режиму GTA Online.

Что касается мира игры, то он, как говорит инсайдер, будет постоянно развиваться и меняться. Это будет подобно Fortnite.

А вот по дате выпуска Grand Theft Auto VI информация неутешительная — утверждается, что игра выйдет не раньше 2024 года. Разработчики из Rockstar якобы хотят спокойно завершить проект.

Стоит отметить, что ранее слова этого инсайдера подтверждались.