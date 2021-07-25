Раскрыты неудобства портативной консоли Steam

Конечно, такая 3D-модель даёт лишь поверхностный взгляд на устройство. Но энтузиаст смог дать оценку тому, как на консоли расположены элементы. Он остался доволен этим. Автор утверждает, что использование аналоговых стиков не вызывает дискомфорта.

Также на консоли есть сенсорные панели для управления. Чтобы ими пользоваться, нужно будет немного изменить положение рук.

Энтузиаст смог обнаружить и конструктивные недостатки. Опасения вызывает кнопка «B», смещённая вправо. Автор говорит, что при использовании правого триггера большой и указательный палец находятся слишком близко друг к другу. Но эта проблема несущественна.