Раскрыты неудобства портативной консоли Steam

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Раскрыты неудобства портативной консоли SteamНо они незначительные
Автор YouTube-канала Handheld Obsession распечатал на 3D-принтере копию недавно анонсированной консоли Steam Deck в масштабе 1:1. Это позволило ему оценить конструкцию портативки.
Конечно, такая 3D-модель даёт лишь поверхностный взгляд на устройство. Но энтузиаст смог дать оценку тому, как на консоли расположены элементы. Он остался доволен этим. Автор утверждает, что использование аналоговых стиков не вызывает дискомфорта.
Также на консоли есть сенсорные панели для управления. Чтобы ими пользоваться, нужно будет немного изменить положение рук.
Энтузиаст смог обнаружить и конструктивные недостатки. Опасения вызывает кнопка «B», смещённая вправо. Автор говорит, что при использовании правого триггера большой и указательный палец находятся слишком близко друг к другу. Но эта проблема несущественна.