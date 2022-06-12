Раскрыты основные подробности об Overwatch 2

Игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 и Nintendo Switch. «Нам не терпится начать знакомство с Overwatch 2 4 октября и представить захватывающее новое соревнование, включающее потрясающий новый контент и переосмысление культовых героев, карт и игрового процесса, которые сделали оригинальную игру такой захватывающей», — заявили в Blizzard.

Компания также представила нового героя для Overwatch 2 — Junker Queen. Он описывается как «высокомобильный и вооружённый рельсотроном бывший капитан Overwatch с кибернетическими способностями».

Blizzard планирует рассказать больше об Overwatch 2 в прямом эфире, который состоится 16 июня.