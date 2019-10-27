Раскрыты подробности о второй части Overwatch

Сведения опубликовал авторитетный портал ESPN, ссылаясь на анонимный источник. Он подтвердил подлинность утёкшего сегодня в сеть логотипа игры, а также то, что это действительно будет вторая часть.

Сообщается, что в Overwatch 2 появится кооперативный режим со своим сюжетом. Именно на него разработчики делают большой упор. Известно, что одна из миссий для четверых игроков будет проходить в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, в соревновательном мультиплеере появится новый режим — «Натиск». Он дополнит уже существующие «Штурм», «Захват», «Сопровождение» и «Гибридный».

Напомним, вместе с Overwatch 2 на BlizzCon 2019 должны представить Diablo 4 и аддон для World of Warcraft.